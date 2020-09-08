 

Сбербанк запретит клиентам пользоваться очками при чтении договора

08.09.2020, 15:18, Разное

Во избежание травматизма в помещении отделений Сбербанка будут введены повышенные требования безопасности.

Так, с 1 октября 2020 года при ознакомлении с договорами клиентам будет запрещено пользоваться очками для чтения.

Такое решение было вызвано регулярными случаями нанесения травм вследствие неудачных манипуляций очками. Некоторые операционисты порезали руки, некоторые подскользнулись на стекле и получили травмы различной степени тяжести.

– Мы заботимся о наших клиентах и о наших сотрудниках, такое не должно повториться. Сбербанк никогда не обманывает своих клиентов, поэтому что-либо перепроверять и искать подвох, например, в кредитном договоре не стоит. В качестве компромисса текст договора может прочитать вслух сотрудник банка, хотя непосредственно в его должностных обязанностях такого пункта нет, — пояснил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Также Греф напомнил, что всегда можно не торопясь прочесть договор дома, после его подписания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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