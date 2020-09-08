Диетологи назвали лучший продукт для здоровья сердца и мозга

08.09.2020, 15:17, Разное

Международные диетологи поделились с журналистами информацией о лучшем продукте для здоровья сердца и мозга. Это брокколи, славящееся своими целебными свойствами.

Этот овощ богат такими питательными веществами, как кальций, железо, магний и фосфор, цинк и фолиевая кислота, белок и клетчатка, витаминами С и К, а по содержанию витамина А брокколи превосходит все капустные растения. Многократные исследования показали, что спаржевая капуста, являясь мощным антиоксидантом, противостоит росту раковых клеток и распространению вируса герпеса, а также полезна для сердца и мозга.

Брокколи обладает антивозрастным действием, регулирует артериальное давление и свёртываемость крови. Растительный пигмент зелёного овоща (кверцетин) улучшает работу кровеносных сосудов, а в целом благодаря множеству полезных органических соединений ежедневное употребление брокколи поможет укрепить здоровье и иммунитет.

По словам консультантов по питанию, капустные овощи – это находка для мужчин, так как они являются мощной профилактикой при раке простаты. Примечательно, что постоянное присутствие в рационе брокколи снизит вероятность развития данного заболевания почти на 45%.