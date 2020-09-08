Иммунолог объяснил, кому необходима прививка от гриппа в 2020 году

08.09.2020, 15:17, Разное

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, кому нужно в обязательном порядке сделать прививку от гриппа в 2020 году. Вакцинация в особенности важна для пожилых людей, беременных женщин, тех, кто имеет хронические заболевания, сахарный диабет и проблемы с бронхами, а также легкими.

У людей, входящих в группу риска, грипп в большинстве случаев вызывает отрицательные последствия. Например, у плода фиксируются аномалии, если речь идет о беременной женщине. Иногда она и вовсе не может до конца выносить малыша.

Грипп провоцирует обострение хронических заболеваний у людей преклоннного возраста. Их организм не всегда способен вынести так называемую «двойную атаку».

Что касается смертности от гриппа и коронавируса, то летальные исходы фиксируются среди тех, кто плохо переносил болезнь. В обоих случаях наблюдается одинаковый принцип вирусной атаки. Вакцинация снизит риск возникновения осложнений хотя бы на 50%.

Прививка от гриппа нужна тем, кто постоянно контактирует с огромным количеством людей. Здесь имеются в виду учителя, врачи, водители, работники сферы услуг.

Вакцина от гриппа уже давно проверена и является абсолютно безопасной. Она обеспечивает до 80% вероятности того, что человек не заразится.