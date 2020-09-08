 

Иммунолог объяснил, кому необходима прививка от гриппа в 2020 году

08.09.2020, 15:17, Разное

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, кому нужно в обязательном порядке сделать прививку от гриппа в 2020 году. Вакцинация в особенности важна для пожилых людей, беременных женщин, тех, кто имеет хронические заболевания, сахарный диабет и проблемы с бронхами, а также легкими.
У людей, входящих в группу риска, грипп в большинстве случаев вызывает отрицательные последствия. Например, у плода фиксируются аномалии, если речь идет о беременной женщине. Иногда она и вовсе не может до конца выносить малыша.

Грипп провоцирует обострение хронических заболеваний у людей преклоннного возраста. Их организм не всегда способен вынести так называемую «двойную атаку».

Что касается смертности от гриппа и коронавируса, то летальные исходы фиксируются среди тех, кто плохо переносил болезнь. В обоих случаях наблюдается одинаковый принцип вирусной атаки. Вакцинация снизит риск возникновения осложнений хотя бы на 50%.

Прививка от гриппа нужна тем, кто постоянно контактирует с огромным количеством людей. Здесь имеются в виду учителя, врачи, водители, работники сферы услуг.

Вакцина от гриппа уже давно проверена и является абсолютно безопасной. Она обеспечивает до 80% вероятности того, что человек не заразится.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Скандалы: Шиш, а не улики

03.09 / Пэрис Хилтон рассказала о том, что терпела побои от бывших бойфрендов: “Не могу поверить, что позволяла так с собой обращаться”

26.07 / В Крыму во время патриотической акции затонул бронетранспортер

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

17.08 / Наргиз хочет судиться с Жириновским за “чудище” и “обезьяну”

30.06 / Мнение: Устроили фаер-шоу и попали на видео

10.08 / Оксана Самойлова пожаловалась на усталость от отдыха в отеле “Все включено”

20.08 / Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

07.09 / “Двое из нас”: Анна Седокова впечатлила подписчиков фотоснимком в оригинальном наряде

17.08 / Мнение: Жизнь или честь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска