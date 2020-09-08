 

Медики назвали 5 признаков, указывающих на серьезные проблемы с легкими

08.09.2020, 15:17, Разное

Зарубежные медики представили вниманию 5 признаков, которые указывают на серьезные проблемы с легкими. Одним из таких знаков является боль в спине или плечах.
Как отметили врачи, в нынешнюю эпоху чистый воздух стал редкостью, поэтому необходимо уделять пристальное внимание здоровью легких и знать симптомы, которые действуют как предупреждающие звонки, позволяющие спасти человеческую жизнь. В частности, дискомфорт в груди, спине или плече, хоть и считается редким симптомом, может указывать на начало онкологического заболевания, связанного с органами воздушного дыхания. Если эта боль усиливается со временем, то необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Следующий признак – кашель, хотя он может относиться к легко излечиваемому недугу, не исключено, что имеет место смертельная опасность, особенно, если он сопровождается каплями крови.

В этом же списке одышка, нередко связанная или с болезнями сердца, или легких, например астмой или аллергией. Медики советуют изменить место пребывания и в обязательном порядке обратиться к врачу. Несмотря на то, что пожелтение глаз и кожи является четким указанием на проблемы с печенью, данный сигнал может иметь прямое отношение к легким из-за высокой вероятности развития рака легких, также предупредили специалисты.

Время от времени каждый человек чувствует усталость, что является нормой. Стоит насторожиться, если процесс затягивается и сопровождается потерей аппетита, кашлем. Ранее медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней.



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