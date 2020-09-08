Мнение: О трёх неожиданностях в приговоре Михаилу Ефремову

08.09.2020, 15:15, Разное

Справедливый и, что главное – скорый, #суд над самым теперь известным алкоголиком России завершился ожидаемо и неожиданно одновременно. «Гражданин поэт», господин хороший, популярный актёр второго плана, лихач и убийца отправляется на зону отбывать реальный срок. Как того и требовала вся возмущённая общественность.

Но и без неожиданностей не обошлось. Их было минимум три.

Первая. Суд всё же учёл частичное признание вины Михаилом Ефремовым, невнятно сказанное им в последнем слове, как смягчающее обстоятельство. И приговорил признанного виновным актёра не к 11-ти годам, как запрашивала сторона обвинения, и даже не к 10, как в таких случаях бывает согласно традициям отечественного судопроизводства, а к восьми. Что составляет статистически максимальный срок наказания по этой алкогольной части ст. 264 УК РФ (в 75% случаев дают от двух до пяти). Справедливости ради, в каждом шестом случае там приговор объявляется условным, а здесь виновнику аварии дали реальный.

Вторая. Родственники потерпевшей стороны, нанявшие одного из самых дорогих российских адвокатов, Александра Добровинского, в итоге… отказались от материальных претензий к Михаилу Ефремову. Почти все они, за исключением одного, удовлетворились символической компенсацией в один рубль. И только сын погибшего Сергея Захарова, Виталий, потребовал от артиста 7 млн руб. Но суд снизил эту сумму почти на порядок – до 800 тыс. руб.

И третья. Она, впрочем, стала неожиданностью разве что для самого Михаила Ефремова, который пришёл в суд без вещей, а только с тоненькой папкой для документов. Как только приговор был оглашён, на актёра, до того находившегося под домашним арестом, надели наручники и препроводили. Казус Навального, отпущенного по «Делу Кировлеса» до рассмотрения в кассационной инстанции, здесь не повторился.

А вот «господин хороший», похоже, надеялся до последнего… На что? Или… на кого?