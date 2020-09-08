Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке
08.09.2020, 15:08, Новости дня
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре, обратился к своему коллеге из Конго Жан-Клоду Гакоссо на русском языке.
Гакоссо находится в Турции с рабочим визитом, передает РИА «Новости».
«Спасибо большое», – по-русски сказал Чавушоглу, обращаясь к Гакоссо после окончания их совместной пресс-конференции.
Ранее Чавушоглу сообщал, что довел знание русского языка до такого уровня, что он может шутить по-русски при встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2018 году Чавушоглу в интервью CNN заговорил по-русски.
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