 

Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке

08.09.2020, 15:08, Новости дня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре, обратился к своему коллеге из Конго Жан-Клоду Гакоссо на русском языке.

Гакоссо находится в Турции с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

«Спасибо большое», – по-русски сказал Чавушоглу, обращаясь к Гакоссо после окончания их совместной пресс-конференции.

Ранее Чавушоглу сообщал, что довел знание русского языка до такого уровня, что он может шутить по-русски при встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2018 году Чавушоглу в интервью CNN заговорил по-русски.



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