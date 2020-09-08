 

Новые смартфоны Huawei получат третью версию операционной системы HarmonyOS

08.09.2020, 13:55, Новости дня

Китайская компания Huawei, попавшая под жесткие санкции США и оставшаяся без поставок важнейших компонентов для своих изделий, продолжает пытаться замкнуть производство внутри себя. На этот раз производитель объявил, что новые модели смартфонов выйдут с операционной системой HarmonyOS третьей версии.

Напомним, что HarmonyOS разработана специалистами самой компании Huawei. На днях также стало известно об установке на гаджеты Huawei второй версии HarmonyOS.

Потребность в собственной ОС возникла у китайцев после того, как Google отказался предоставлять поддержку Android и всех сервисов, которые с ним связаны. По мнению экспертов, пока еще не ясно, сможет ли китайский производитель выиграть в противостоянии с Соединенными Штатами. Это станет ясно только со временем, уточняют они.



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