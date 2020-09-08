 

Первыми в серии iPhone 12 выйдут два смартфона с экранами по 6,1 дюйма

08.09.2020, 13:55, Новости дня

Ранее стало известно, что новая линейка смартфонов Apple выйдет на рынок уже этой осенью. Теперь же стало известно, что первыми на полки магазинов попадут две модели iPhone 12 с диагональю экрана 6,1 дюйма.

Официальная презентация двенадцатой серии мобильных гаджетов из-за пандемии коронавируса перенесена на октябрь. По планам маркетологов компании, сначала на рынок должны попасть эконом-варианты устройств и только вслед за ними будут представлены флагманы.

Разрыв составит всего несколько недель, обещают у производителя. Ранее источники сообщали, что Apple пропустит вперед iPhone 12 Pro-версии. Но последнее сообщение опровергает это предположение. Скорее всего, самая дорогая модель станет доступной для покупателей только в ноябре.



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