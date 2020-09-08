 

Трамп предположил, что он нравится солдатам, но не руководству Пентагона

08.09.2020, 14:54, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что он пользуется поддержкой американских военнослужащих, хотя, возможно, не их начальства в Пентагоне.

«Я не говорю, что военные влюблены в меня, но уж солдаты точно любят», – заявил Трамп на пресс-конференции по случаю Дня труда, который отмечался в понедельник.

«Возможно, верхушка в Пентагоне не любит, – продолжил главнокомандующий, – потому что все, что они хотят, – это воевать, чтобы все эти замечательные компании, которые делают бомбы, строят самолеты, делают все остальное, были по-прежнему счастливы. Но мы выходим из бесконечных войн».

В других контекстах Трамп ставил себе в заслугу восстановление военных арсеналов, которые, по его словам, были истощены при президенте Бараке Обаме.



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