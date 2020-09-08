 

Мария Колесникова не дала вывезти себя из Белaруси

08.09.2020, 12:54, Новости дня

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая накануне была похищена неизвестными в центре Минска, не позволила насильственно вывезти себя с территории Белaруси и была задержана на границе с Украиной.

Это следует из сообщений украинских официальных органов и источников в белорусской оппозиции.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, в отличие от двух ее соратников по Координационному совету белорусской оппозиции, Мария Колесникова не пересекала границу Белaруси и Украины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил "от себя", что белорусские оппозиционеры пересекали границу не добровольно.

"Марию Колесникову не удалось выдворить из Белaруси, поскольку эта отважная женщина совершила действия, которые не позволили ей пересечь границу" – написал он.

Источник "Интерфакса-Украина" в Координационном совете белорусской оппозиции сообщил, что Колесникова не выехала из Белaруси, поскольку при попытке её насильственного вывоза с территории страны порвала свой паспорт.



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