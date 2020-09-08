Минск подтвердил готовность продолжать интеграцию с Россией

08.09.2020, 14:43, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства.

Лукашенко сообщил об этом в интервью, выдержки из которого публикует в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщала, что во вторник в Минске возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.

Бабаян приводит слова Лукашенко «близко к тексту»:

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты».

Также главный редактор «радиостанции» транслировал высказывание Лукашенко о протестах:

«По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!»

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.