Хотели скрыть, но не получилось: Дэвид и Виктория Бекхэм заразились коронавирусом на вечеринке

08.09.2020, 14:50, Разное

Дэвид и Виктория Бекхэм присоединились к числу знаменитостей, переболевших Covid-19. Правда, супруги не хотели делать эту новость достоянием общественности, но инсайдеры издания Page Six этим планам помешали. Стало известно, что еще в марте Дэвид и Виктория заразились коронавирусом: это произошло после их поездки в США, где пара посетила несколько официальных и рекламных мероприятий, связанных с запуском футбольного клуба Дэвида “Интер Майами”. Почувствовали себя плохо Дэвид и Виктория уже в Великобритании, чуть позже им пришел положительный тест. Также ковидом заразились их родственники и несколько человек из команды.

Это было похоже на сценарий фильма ужасов. Дэвид выполнял обязательства, связанные с его клубом “Интер Майами”, Виктория и их семья полетели поддержать его. Они посетили несколько обязательных мероприятий с целью промо-кампании, где постоянно жали всем руки, обнимались и обменивались поцелуями. Затем они вернулись в Лондон и направились в свой дом в Котсуолде. Дэвид сразу же почувствовал себя плохо, затем и у Виктории заболело горло и поднялась температура. В тот же самый момент несколько человек из их команды, включая водителей, охранников и ассистентов, также заболели, причем пара из них – в тяжелой форме. У Виктории была паника, она посадила всю семью на двухнедельный карантин. Она очень переживала, что они могут заразить большое количество людей, поэтому решила максимально минимизировать риск. Она не только не могла встать с кровати, но и постоянно переживала за других. Это были тяжелые несколько недель, – рассказал источник издания.

Дэвид и Виктория на матче “Интер Майами”

После выздоровления Виктория и Дэвид вместе со своей командой начали проходить регулярные тесты. Кроме того, они отправили несколько полезных посылок тем работникам, которые очень тяжело переносили заболевание.

Большую часть лета семейство Бекхэм безвылазно провело в своем поместье, никого не приглашая в гости. Перед своим отпуском в Греции и Италии они сделали все необходимые тесты. Сейчас Дэвид и Виктория продолжают соблюдать все необходимые правила самоизоляции и даже отказались от масштабного празднования 18-летия сына Ромео, которое он отметил 1 сентября.