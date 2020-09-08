Мнение: Семиклассница сняла на видео учителя-онаниста

08.09.2020, 14:36, Разное

Как вообще отдавать детей в школу, когда знаешь, какая там происходит дичь?

В Рязанской области препод мастурбировал на уроке прямо перед семиклассницей. 54-летний мужик произошедшее не отрицает. Говорит, неудобно было с эрекцией ходить по школе. Ну да, а вот на уроке передернуть – самое оно!

При этом психических отклонений у извращенца ранее не наблюдалось. Но выяснилось, что школьники не раз уже замечали странную движуху под партой у препода.

Да, сейчас онаниста уже уволили. Но куда смотрело руководство школы раньше? И сколько ещё таких уродов сидит по школьным классам??