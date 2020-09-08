 

Как Республика Коми победила пандемию коронавируса

08.09.2020, 14:23, Разное

Значительная роль в борьбе с пандемией принадлежит лично главе республике Владимиру Уйбе. Благодаря его профессиональным качествам и медицинской подготовке регион смог быстро победить эпидемию.

Все нужно было делать поступательно, но при этом сохранять высокие темпы, отметил Владимир Уйба. “Разобраться с очагами болезни, обеспечить безопасность персонала и срочно начать применять профилактические меры”, – рассказал глава региона в новом выпуске проекта “Факт UP”.

Важно было не только бороться с вирусом, но и его последствиями. Поэтому власти региона оперативно приняли решение о создании специальных центров для лечения и реабилитации пациентов.

Руководство Республики Коми показало пример качественного антикризисного менеджмента, считает исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Она отметила оперативность принятия решений, эффективную перестройку системы здравоохранения, а также высокое качество прогнозирования последствий.

“Алгоритм реагирования региональных властей на кризисную ситуацию достоин тиражирования в качестве примера по нивелированию негативных форс-мажорных последствий”, – подчеркнула Федулкина.

Проект “Факт UP” оценивает эффективность власти на местах, выявляет проблемы, обсуждает ситуацию с экспертами, местными жителями и чиновниками. Один выпуск – одна точка на карте. Проект ведет директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.



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