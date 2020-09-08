УДАР лидирует в Киеве и имеет вдвое больший рейтинг, чем “Европейская солидарность” и “Слуга народа”

08.09.2020, 14:09, Новости дня

УДАР в Киеве набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов – “Европейскую солидарность” и “Слугу народа”. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, который Социологическая группа “Рейтинг” провела в Киеве с 31 августа по 1 сентября.

“В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия УДАР, за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию “Европейская солидарность” поддерживают 14% опрошенных, партию “Слуга народа” – 10,7%”, – сообщает “Рейтинг”.

Исследователи отмечают, что партию “Победа Пальчевского” поддерживают 6,9% опрошенных, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 6,8%, партию “Голос” – 6,5%, “Батьківщину” – 6,4%, партию “Сила и честь” – 5,5%, Партию Шария – 3,8%. Рейтинг других сил – ниже 3%. Тех, кто не определился с выбором, – около 13%.

60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику, отмечают социологи.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась, 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на “отлично” или “хорошо” оценили работу Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

“69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации – среди самых старших опрошенных”, – заключает “Рейтинг”.

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Фото: ratinggroup.ua



Фото: ratinggroup.ua



Фото: ratinggroup.ua

Исследование проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.