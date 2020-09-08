 

ЕС назвал пересечение границы лидерами белорусской оппозиции «репрессиями властей»

08.09.2020, 14:08, Новости дня

Евросоюз рассматривает ситуацию с пересечением границы с Украиной белорусскими оппозиционерами как «продолжение репрессий со стороны властей», сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы получаем сейчас информацию из Белоруссии. То, что произошло, продолжающиеся репрессии должны прекратиться, это поведение неприемлемо. ЕС намерен ввести санкции, чтобы наказать всех ответственных за это», – передает ТАСС слова Стано об инциденте с Марией Колесниковой и другими оппозиционерами на границе Белоруссии и Украины.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой. Она потребовала немедленно освободить ее. 

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.



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