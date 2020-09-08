 

Путин поддержал идею проведения года Байкала в России

08.09.2020, 14:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева провести год Байкала в России.

На совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году президент отметил, что инициатива должна быть проработана с правительством, передает РИА «Новости». 

«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая», – сказал Путин. 

Также глава государства поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов.

«Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо», – сказал он, отметив, что в предыдущие годы было допущено много ошибок.

Кроме того, Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову решать вопросы вырубки леса при расширении БАМа и Транссиба при участии общественности.  

«И с губернатором, и с руководителями муниципалитетов, с экологическими организациями – с общественностью в самом широком смысле этого слова – я вас прошу быть в тесном контакте и все договоренности исполнить», – сказал президент. 

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил объявить 2021-й годом Байкала в регионе и распространить его на всю Россию. 



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