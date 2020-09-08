Названы вызывающие выпадение волос болезни
08.09.2020, 13:53, Разное
Медики назвали заболевания, которые могут спровоцировать выпадение волос. Многие привыкли связывать этот фактор с неправильным питанием и стрессовыми ситуациями, но на самом деле в организме может присутствовать более серьезная патология.
К выпадению волос приводит себорея кожи головы, когда нарушается корректное функционирование сальных желез. Инфекция в данном случае проникает непосредственно в волосяные луковицы.
При псориазе на коже образуется корки и пятна. Это также влияет на количество волос на голове. Они выпадают и при наличии язвенной болезни желудка. Лечение данной болезни предполагает соблюдение строгой диеты. Как следствие, в организме начинает наблюдаться дефицит кальция.
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