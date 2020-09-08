Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в Австрии

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08.09.2020, 13:48, Новости дня

Принц Эрнст Август V Ганноверский был арестован в федеральной земле Верхняя Австрия после угроз в адрес служанки и порчи имущества, сообщили СМИ.

Как сообщила австрийская газета Kronen Zeitung, накануне около 17.00 по местному времени (18.00 мск) полицейские окружили охотничий домик 66-летнего главы Ганноверской династии в Верхней Австрии.

По данным газеты, правоохранители приехали после жалобы служанки, которая работает в доме Эрнста Августа. Она утверждала, что он угрожал ей и ее мужу, что отправит к ним «головорезов», если они не будут передвигаться по дому бесшумно, передает РИА «Новости». Кроме того, как пишет издание, Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.

Как напоминают немецкие СМИ, Эрнст Август V Ганноверский в последнее время часто привлекал к себе внимание, 15 июля он напал на сотрудников полиции, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Однако менее чем через неделю он приехал в полицейский участок, вооруженный бейсбольной битой, и угрожал двум правоохранителям.



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