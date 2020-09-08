Кремль не стал комментировать приговор Ефремову

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08.09.2020, 13:48, Новости дня

Кремль не комментирует решения судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать приговор актеру Михаилу Ефремову.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии за ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

«Мы не комментируем решения судов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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