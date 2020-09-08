 

Бренд Haval реализовал в РФ с начала года свыше 10 тысяч машин

08.09.2020, 13:33, Новости дня

Китайская марка Haval с начала 2020 года продала на российском рынке свыше 10,2 тысячи новых автомобилей.

В частности, озвученный результат на 75% превышает те показатели, которые зафиксировали за аналогичный период 2019 года. За минувший месяц число сделок превысило 1730 продаж, что на 47% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом у отечественных клиентов пользуется модель кроссовера Haval F7, который в августе приобрели 756 россиян. На второй строчке купеобразный паркетник Haval F7x, который приобрели 525 клиентов.

В свою очередь, серийное производство обеих моделей налажено на предприятии в Тульской области. На заводе такое осуществляется сборка популярных внедорожников H5 и H9.



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