Россия предложила посредничество между Турцией и Кипром

08.09.2020, 13:31, Новости дня

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил представителям Кипра во вторник, что Москва готова стать посредницей на переговорах с Турцией в условиях усиления напряженности по поводу разведки энергоресурсов в Средиземном море.

Давняя напряженность между Турцией и Кипром, который поддерживает Греция, в этом году обострилась в результате споров из-за коммерческих прав в восточном Средиземноморье – районе, который, как считается, богат природным газом.

«Что касается ваших отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию прагматичного диалога, опирающегося на уважение взаимных интересов с целью поиска справедливого решения, которое будет опираться на международное право», – заявил Лавров на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

У Турции и Греции, которые входят в НАТО, возникли разногласия по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Анкара также оспаривает права Кипра на разведку природного газа в морских водах вокруг острова, утверждая, что некоторые районы относятся к ее континентальному шельфу. Турция также заявляет, что обособленная община турецких киприотов также имеет права на ресурсы, которые будут обнаружены.

Турция не имеет дипломатических отношений с Кипром, но поддерживает отколовшееся непризнанное государство турецких киприотов на севере острова.