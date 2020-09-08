Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима

08.09.2020, 13:25, Разное

Ровно три месяца прошло с тех пор, как автомобиль Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу в центре Москвы и влетел в фургон курьера Сергея Захарова. Позже Захаров скончался в больнице, а медэкспертиза обнаружила в крови сидевшего за рулем Ефремова алкоголь и наркотики. Практически все лето актер находился под домашним арестом, был неоднократно вызван на допрос, записывал видеообращение, в котором рассказывал о произошедшем, но после в суде признать свою вину отказался. Ефремов несколько раз менял свою позицию по последнему вопросу и лишь 3 сентября окончательно сознался в своем участии. Сегодня в суде был зачитан приговор: Михаила Ефремова признали виновным в участии в ДТП.

Помимо 8 лет колонии общего режима, актера также приговорили к 800 тысячам рублей штрафа в пользу старшего сына Сергея Захарова (ранее семья погибшего мужчины заявляла, что не хочет от Михаила Ефремова никаких денег). Кроме того, актера лишили прав на 3 года. Обвинение просило для актера 11 лет колонии общего режима. В зале суда и возле него сегодня присутствовало немало тех, кто хотел поддержать Ефремова. В их числе Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев.

Сам Михаил практически никак не отреагировал на озвученный приговор и не поднимал головы в то время, как его зачитывали.

Напомним, 8 июня в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария с участием Михаила Ефремова. Его автомобиль на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.