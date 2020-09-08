 

Сына челябинского депутата обвиняют в стрельбе по людям

08.09.2020, 13:23, Разное

Сына депутата Законодательного собрания Челябинской области от фракции “Единая Россия” Валерия Филлипова обвиняют в покушении на жизнь и здоровье людей. Несколько человек заявляют, что Артем Филлипов вместе с сыном местного бизнесмена Сергея Сумина пытались застрелить группу грибников.

Местные жители рассказали, что набрали грибов и собирались уезжать домой на машине, когда с ними поравнялся внедорожник, из которого Артем и его товарищ начали стрелять по отечественной легковушке грибников. К счастью, им удалось лишь пробить колесо.

По словам называющих себя потерпевшими людей, сын депутата вскоре вышел из машины и ударил одного из людей прикладом, находясь в состоянии опьянения. Он утверждал, что машина грибников проехала по его посевам, но собиратели это отрицали. Обе компании вызвали полицию и написали друг на друга заявления, сообщает Ura.ru.



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