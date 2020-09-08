За вещами Ефремова приехал Maybach Пашаева

08.09.2020, 13:08, Новости дня

Молодой человек приехал за вещами домой к Михаилу Ефремову во время оглашения в суде приговора на автомобиле Maybach, принадлежащем адвокату актера Эльману Пашаеву.

Молодой человек припарковал Maybach у дома Ефремова, снял госномера с машины и зашел в подъезд, где последние три месяца под домашним арестом жил актер. Через несколько минут он вышел из дома с крупной спортивной сумкой, поставил номера на место и уехал, передает РИА «Новости».

По данным источника, владельцем этого Maybach является Пашаев.

Напомним, ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.