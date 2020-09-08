 

Опубликовано крупное исследование связи между высокогорьем и замедленным ростом детей

08.09.2020, 13:05, Разное


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Проживание на высокогорьях может быть связано с рождением детей, которые несколько меньше своих сверстников и медленнее растут в первые годы жизни, утверждают авторы нового исследования, опубликованного в JAMA Pediatrics.

Известно, что замедление роста – фактор риска врожденных дефектов и нарушений метаболизма, которые предрасполагают детей к болезням в дальнейшей жизни.

Ученые включили в свой анализ данные о более чем 960 миллионах детей из 59 стран с низким или средним уровнем доходов в Азии, Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне. На высоте более 1500 метров над уровнем моря жили более 100 миллионов участников исследования.

Ученые обратили внимание на различные факторы, которые влияют на массу и рост ребенка при рождении. Они обнаружили, что начиная с 500 метров над уровнем моря, ощущается влияние высоты: чем выше, тем меньше новорожденные и тем медленнее они растут до 5 лет.

Авторы более детально изучили подборку из 1718 детей, которые жили в сравнительно хороших условиях: родились от одноплодной беременности, от матери с высшим образованием, имели доступ к чистой воде и санитарным удобствам, жили во владеющей машиной и телевизором семье, получили полную вакцинацию. В этой группе связь между высотой проживания и размером при рождении сохранялась, хоть и была немного слабее.

Ученые указывают, что их данные могут распространяться и на жителей более богатых стран: небольшие исследования, проведенные в США, согласуются с их данными. Они добавили, что механизмы того, как высота проживания влияет на размер ребенка, неизвестны, поэтому в настоящее время нельзя начать разработку профилактических мероприятий.



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