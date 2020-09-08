 

Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима

08.09.2020, 12:53, Разное

Известный российский актер Михаил Ефремов признан виновным в деле о смертельном ДТП, которое произошло на Садовом кольце. Его приговорили в 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В суде отказались верить в признание вины Ефремова на последнем заседании суда. Служители Фемиды настаивали на том, что изначально он признался в содеянном, но потом изменил показания. Отмечается, что актер нарушил внушительный перечень ПДД, потерял управлением над транспортным средством, выскочил на встречку и спровоцировал столкновение с фургоном службы доставки. Водитель последнего погиб на следующее утро.

Также суд удовлетворил иск адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. Актер должен возместить 800 тысяч рублей ущерба. Наручники на Михаила Ефремова надели сразу же в зале суда. Знаменитости не дали попрощаться с родственниками.



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