 

Сбросивший 100 кг «Толстяк» Александр Семчев раскрыл секрет похудения

08.09.2020, 12:53, Разное

Российский актер, известный по рекламе пива «Толстяк», Александр Семчев раскрыл секрет кардинального преображения после похудения на 100 килограммов. При этом методы его борьбы оказались достаточно простыми: артист перестал есть.
Избавиться от лишнего веса Александру Семчеву удалось за короткий промежуток времени. Актер признался, что изначально прекратил «обжорство», потом проявилась булимия. Сейчас артист просто меньше «жрет».

Стоит отметить, что за время самоизоляции многие певцы и актеры занялись похудением. Так, Сергей Лазарев за 4 месяца избавился от 12 килограммов, но у него вместе с жиром ушла мышечная масса. Певец Шура сбросил 28 кг. Однако похожих успехов в похудении удалось достичь лишь продюсеру Максу Фадееву, он, как и Александр Семчев, избавился от 100 кг, чем впечатлил не только поклонников, но и коллег.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Мнение: Новых белых людей легко узнать

16.07 / В Японии из-за нехватки рабочей силы на фоне COVID-19 создали робота-мерчандайзера

21.07 / Загадочный шум Нунавут, из-за которого в этом регионе пропали киты и тюлени

20.07 / Мнение: Выпускной в “Джейш-аль-Исса”

08.08 / Мнение: Протесты в Портленде. Стена щитов

25.07 / Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

08.07 / Рассекретьте дело Сафронова!

09.08 / Вирусолог Тарасова оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

16.03 / Мнение: Про знакомства через блог

05.08 / Апокалипсис как предчувствие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска