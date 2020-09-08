Сбросивший 100 кг «Толстяк» Александр Семчев раскрыл секрет похудения

08.09.2020, 12:53, Разное

Российский актер, известный по рекламе пива «Толстяк», Александр Семчев раскрыл секрет кардинального преображения после похудения на 100 килограммов. При этом методы его борьбы оказались достаточно простыми: артист перестал есть.

Избавиться от лишнего веса Александру Семчеву удалось за короткий промежуток времени. Актер признался, что изначально прекратил «обжорство», потом проявилась булимия. Сейчас артист просто меньше «жрет».

Стоит отметить, что за время самоизоляции многие певцы и актеры занялись похудением. Так, Сергей Лазарев за 4 месяца избавился от 12 килограммов, но у него вместе с жиром ушла мышечная масса. Певец Шура сбросил 28 кг. Однако похожих успехов в похудении удалось достичь лишь продюсеру Максу Фадееву, он, как и Александр Семчев, избавился от 100 кг, чем впечатлил не только поклонников, но и коллег.