Перед смертью Ирине Печерниковой приснился загадочный вещий сон

08.09.2020, 12:53, Разное

Накануне смерти российская и советская актриса Ирина Печерникова видела загадочный вещий сон. Об этом пояснила ее близкая подруга, на руках которой скончалась артистка во время ужина.

Ирина Печерникова называла своим источником вдохновения сосну. Но во сне перед наступлением 75-летнего юбилея она увидела, что сосна внезапно почернела, а ветки ее поникли. Своей подруге актриса потом рассказала, что ей было жутко находиться рядом с таким деревом, но позднее к нему подлетели яркие колибри.

Когда миниатюрные птицы сели на ветки сосна снова расцвела. При этом объяснить значение сна актриса не смогла. Подруга Ирины Печерниковой уверяет, что та никогда не думала о приближении смерти. Последнее время она изучала новый сценарий в рамках подготовки к роли в фильме. Но скоропостижная смерть, наступившая 1 сентября, спутала ей все планы.