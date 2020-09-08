 

Перед смертью Ирине Печерниковой приснился загадочный вещий сон

08.09.2020, 12:53, Разное

Накануне смерти российская и советская актриса Ирина Печерникова видела загадочный вещий сон. Об этом пояснила ее близкая подруга, на руках которой скончалась артистка во время ужина.
Ирина Печерникова называла своим источником вдохновения сосну. Но во сне перед наступлением 75-летнего юбилея она увидела, что сосна внезапно почернела, а ветки ее поникли. Своей подруге актриса потом рассказала, что ей было жутко находиться рядом с таким деревом, но позднее к нему подлетели яркие колибри.

Когда миниатюрные птицы сели на ветки сосна снова расцвела. При этом объяснить значение сна актриса не смогла. Подруга Ирины Печерниковой уверяет, что та никогда не думала о приближении смерти. Последнее время она изучала новый сценарий в рамках подготовки к роли в фильме. Но скоропостижная смерть, наступившая 1 сентября, спутала ей все планы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / При пожаре под Москвой погибли люди

24.06 / Мнение: Муха (треш)

13.08 / Лукашенко распорядился отправлять протестующих на принудительную уборку урожая

28.06 / Мнение: Ирредентизм в Европе, претензии к России и претензии к Китаю

24.08 / Мнение: О первом шаге к возврату Крыма

07.09 / Мнение: Заморозка

08.08 / Девушка сфотографировала призрака, но многие думают, что это монтаж

20.07 / Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера

21.08 / В России разработана БАД, позволяющая переваривать камни

25.06 / Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска