“Моя нация нуждается в помощи”. Тихановская в ПАСЕ призвала мировое сообщество оказывать давление на Лукашенко

08.09.2020, 12:45, Новости дня

8 сентября бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии призвала международное сообщество оказывать давление на действующего президента страны Александра Лукашенко. Трансляцию онлайн-конференции вел телеканал “Настоящее время”.

Тихановская обратила внимание участников встречи на недопустимость ситуации, сложившейся в Беларуси.

“Мирных демонстрантов задерживают, незаконно отправляют под стражу. Для представителей оппозиции придумывают необоснованные обвинения, их задерживают или высылают из страны. Сотни людей находятся в тюрьмах и подвергаются избиениям, насилию. Это не должно быть нормой в Европе и не может быть нормой в цивилизованном мире”, – сказала она, напомнив о вчерашнем похищении оппозиционеров Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

“Я, как и миллионы граждан Беларуси, не могу признать, что мир просто смотрит за тем, как снова и снова нарушаются права человека и попирается человеческое достоинство. Я, как и миллионы граждан Беларуси, отказываюсь сдаваться и прекращать борьбу. Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на человека, который отчаянно цепляется за власть и нарушает права человека”, – добавила Тихановская.

Она подчеркнула, что выборы президента, на которых, согласно официальным результатам, победил Лукашенко, были фальсифицированы.

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Колесникова, Родненков и Кравцов сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что ее не удалось выдворить из Беларуси, “потому что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу”. По сообщениям СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.