Петрашко вошел в тройку самых богатых членов правительства – СМИ

08.09.2020, 12:45, Новости дня

Интернет-издание “Обозреватель” составило рейтинг самых богатых членов правительства. Самым богатым из новых министров и обладателем самой большой суммы наличных оказался глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а самым богатым среди всех – министр внутренних дел Арсен Аваков, который до прихода в политику занимался бизнесом.

Министр экономики задекларировал почти $2 млн долларов, из них $990 тыс. наличных и $808 тыс. – на счетах в Morgan Stanley (США). Петрашко вошел в первую тройку министров и по размеру полученного в прошлом году дохода – 15,6 млн грн. Из них более 80% обеспечила компания Ukrlandfarming находящегося под следствием НАБУ Олега Бахматюка.

Журналисты отметили, что изначально Петрашко не указал московскую квартиру жены стоимостью $200 тыс., он внес ее два месяца спустя после подачи декларации.

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг” (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка).

Издание Politeka со ссылкой на данные НАБУ утверждает, что именно на период работы Петрашко в структурах Бахматюка пришлась активная фаза схемы вывода денег из подконтрольного VAB банка, полученных в рамках стабилизационных кредитов от НБУ, в пользу связанных с владельцем банков бизнеса, среди которых и Ukrlandfarming.

По информации НБУ, общая сумма долгов структур Бахматюка государству составляет более 29 млрд грн.