 

Петрашко вошел в тройку самых богатых членов правительства – СМИ

08.09.2020, 12:45, Новости дня

Интернет-издание “Обозреватель” составило рейтинг самых богатых членов правительства. Самым богатым из новых министров и обладателем самой большой суммы наличных оказался глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а самым богатым среди всех – министр внутренних дел Арсен Аваков, который до прихода в политику занимался бизнесом.

Министр экономики задекларировал почти $2 млн долларов, из них $990 тыс. наличных и  $808 тыс. – на счетах в Morgan Stanley (США). Петрашко вошел в первую тройку министров и по размеру полученного в прошлом году дохода – 15,6 млн грн. Из них более 80% обеспечила компания Ukrlandfarming находящегося под следствием НАБУ Олега Бахматюка.

Журналисты отметили, что изначально Петрашко не указал московскую квартиру жены стоимостью $200 тыс., он внес ее два месяца спустя после подачи декларации.

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг” (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка).

Издание Politeka со ссылкой на данные НАБУ утверждает, что именно на период работы Петрашко в структурах Бахматюка пришлась активная фаза схемы вывода денег из подконтрольного VAB банка, полученных в рамках стабилизационных кредитов от НБУ, в пользу связанных с владельцем банков бизнеса, среди которых и Ukrlandfarming.

По информации НБУ, общая сумма долгов структур Бахматюка государству составляет более 29 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Стало известно, куда ехали попавшие в смертельно ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

28.08 / В РФ появится частный виртуальный оператор сотовой связи

07.09 / Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

26.07 / Стали известны подробности перехвата иранского лайнера американским истребителем

30.07 / Беларусь усилила контроль на границах с Россией и Украиной после задержания бойцов ЧВК “Вагнер”

19.08 / За сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом

01.09 / Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин

06.08 / Украина поможет Ливану, чем сможет – Кулеба

27.08 / Политика: Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

02.07 / Профильный комитет Рады поддержал отставку Смолия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска