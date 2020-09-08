 

Козак примет участие во встрече советников лидеров стран “Нормандской четверки” – СМИ

08.09.2020, 12:45, Новости дня

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак примет участие во встрече советников лидеров стран “Нормандской четверки”. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

По словам собеседника агентства, “европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака”, представив свои предложения в проект итоговых документов грядущей встречи.

10 июля Козак обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах.

27 июля он написал письмо советнику канцлера Германии Яну Хеккеру, в котором предложил отказаться от переговоров на уровне политсоветников в нормандском формате. В частности, замглавы администрации президента РФ заявил, что сам не собирается больше принимать участие в этом “спектакле”. Копии послания были адресованы главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, а также министрам иностранных дел этих государств.

Ермак назвал письмо Козака тонкой дипломатической игрой.

Встреча советников лидеров стран “Нормандской четверки” запланирована на 11 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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