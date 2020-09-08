 

Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна

08.09.2020, 12:45, Новости дня

Колумбийская певица Шакира, которая вместе с семьей отдыхает на Мальдивах, 7 сентября на странице в Facebook обнародовала фото в бикини, украшенном бахромой. 

По словам певицы, дизайн пляжного наряда она разрабатывала сама. 

“Я всегда придумываю себе наряды на лето”, – призналась Шакира. 

This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer!

Posted by Shakira on Esmaspäev, 7. September 2020

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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