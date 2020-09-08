Сумасшедшие фанатки и черные маги встали на защиту Ефремова: что происходит возле зала суда

08.09.2020, 12:43, Разное

С раннего утра возле здания столичного суда началась вакханалия. Услышать приговор пришли репортеры, поклонники, друзья и коллеги Михаила Ефремова. Не обошлось без конфликтов. По словам очевидцев, сумасшедшие фанаты звезды сцепились за место в “первом ряду” и не пропускали вперед журналистов.

На месте событий также заметили шамана. Мужчина в длинном кафтане и головном уборе, украшенном перьями, устроил обряд. Он некоторое время ходил возле суда, пел песни и бил в бубен. Инцидент сняли журналисты телеграм-канала RT. Шаман объяснил, что такие действия должны защитить Ефремова от сурового наказания.

“На помощь” артисту также пришел “черный маг”. Молодой человек разложил фотографии адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского и начал “колдовать”. Следившие за порядком полицейские заинтересовались его работой и попросили пройти с ними в автозак.

Как сообщает телеграм-канал Mash, задержанным оказался Никита Турчин – бывший участник 18-го сезона шоу “Битва экстрасенсов”. Он называет себя “ключником”, потому что ходит со связкой ключей, которые когда-то принадлежали уже умершим людям. Также известно, что он снимался в “Доме-2”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Сен 2020 в 1:13 PDT

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второй машины скончался от множественных переломов в больнице. Медицинская экспертиза установила, что актер был пьян в момент ДТП.