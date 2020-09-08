 

Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5 тысяч зараженных

08.09.2020, 12:23, Разное

За последние сутки в нашей стране выявлено 5 099 инфицированных. Более 23% не имели клинических проявлений COVID-19.

За то же время вылечились 6 772 человека. Зафиксировано 122 летальных исхода.

В Москве за истекшие сутки обнаружено 695 инфицированных. В Санкт-Петербурге – 210. На третье место по динамике распространения эпидемии вышла Ростовская область – выявлено 147 зараженных.

За период эпидемии в России выявлено 1 035 789 зараженных коронавирусом. Более 850 тысяч к настоящему моменту вылечились. Почти 18 тысяч человек умерли.

Первая партия российской вакцины от коронавируса “Спутник V” выпущена в гражданский оборот. Как сообщили в Минздраве, пройдены все необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. В ближайшее время вакцина должна поступить в регионы.

Спутник V” был разработан российским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Это первая в мире вакцина от коронавируса. О ее регистрации сообщил 11 августа президент России Владимир Путин.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационный этап испытаний. В нем примут участие более 40 тысяч человек.

Несколько российских школ были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса. Такие случаи зафиксированы в Башкирии и Забайкалье.



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