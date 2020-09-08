 

Анна Семенович удивила поклонников лишним весом и двойным подбородком

08.09.2020, 12:17, Разное

Известная российская певица и ведущая Анна Семенович удивила поклонников наличием двойного подбородка и лишним весом. Перед началом летом артистка заявляла, что начала проходить детокс-процедуры, чтобы привести себя в норму. Однако после завершения программы знаменитость снова набрала лишние килограммы.
После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, звезды начинают постепенно возобновлять свою работу. В частности, все больше выступлений появляется у Анны Семенович. Когда артистка вышла на сцену, то многие отметили, что она заметно поправилась.

В личном блоге Семенович появляются совершенно иные фотографии. На них артистка запечатлена с тонкой талией и идеальным лицом. В связи с этим поклонники начали обвинять знаменитость в использовании фотошопа.

Сама же Семенович никогда не скрывала, что у нее есть проблемы пищевым поведением. В юности, когда она занималась фигурным катанием, ей приходилось значительно ограничивать себя в еде. Какие-то вкусные блюда Семенович могла есть только при получении хорошего результата на соревнования. За этим следовало постоянное чувство голода. Несмотря на то, что артистка много работала с психологами, она иногда продолжает заедать стресс.



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