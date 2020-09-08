Вторичный авторынок РФ по итогам августа вырос на 10%

08.09.2020, 12:12, Новости дня

Специалисты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что на вторичном рынке автомобилей в РФ продали свыше 488 тысяч машин.

Этот показатель свидетельствует об увеличении спроса на подержанную технику в августе по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, специалисты также констатировали, что за период с января по август 2020 года на российском вторичном рынке РФ продали порядка 2,9 миллиона новых машин, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,09 миллиона машин.

Наибольшим спросом у россиян пользуются недорогие модели отечественной марки Lada с показателем 125 тысяч сделок в августе. На втором место значится компания Kia с 31 тысячей сделок, а в тройке самых востребованных марок на вторичном рынке оказался японский автогигант Toyota с 30,9 тысячи продаж.