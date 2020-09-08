Представлен купеобразный Volkswagen Tiguan X

08.09.2020, 12:12, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen расширила линейку кроссоверов, выпустив новую версию Tiguan X.

Предложенная модель имеет внедорожный характер, что может позитивно отразится на ее продажах. Кроме того, новичка будет продаваться пока исключительно на китайском рынке, тогда как поставки в США и другие страны пока не рассматриваются. По внешнему виду отличить новую модель Tiguan X от предшественника практически невозможно, так как основные черты остались прежними.

Кроме того, модель получила видоизмененную линию крыши, а также габаритный люк. В свою очередь, длина кузова Tiguan X несколько увеличилась. Под капотом нового кроссовера установлен мотор на 186 или 220 л.с. мощности в разных комплектациях. Паркетник Tiguan X приводится в движение семиступенчатой роботизированной коробкой передач.