 

Новый кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет в 2021 году

08.09.2020, 12:12, Новости дня

Немецкая марка Volkswagen объявила сроки выхода нового полноразмерного кроссовера, выполненного на базе Teramont.

К настоящему времени модель названия не получила, однако проходит по базе под кодовым обозначением VW416. В Сети активно распространяются шпионские снимки автомобиля, сделанные во время тестовых испытаний. Эксперты уличили новинку в повторении стилистики концепта Volkswagen SMV, показанного в прошлом году.

Что касается интерьера салона, то здесь применили стильную центральную консоль, а также сенсорный блок управления климатической системой. Автомобиль получил круиз-контроль и продвинутые опции безопасности. Под капотом новой модели установлен 2,5-литровый агрегат на 229 л.с. мощности, а также поступит модификация с 2-литровым мотором на 220 л.с. мощности. Премьера кроссовера пройдет в следующем году.



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