Тропический шторм «Паулет» сформировался в Атлантическом океане

08.09.2020, 12:10, Новости дня

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Паулет», скорость ветра внутри которого достигает 64 километров в час, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Это 16-й шторм, получивший собственное имя, в нынешнем сезоне ураганов.

Ожидается, что в ближайшие дни он умеренно усилится.

Шторм, который находится примерно в 2200 километрах к востоку от Подветренных островов, будет двигаться на запад-северо-запад через Атлантику и пройдет к северу от Малых Антильских островов к концу недели, сообщила медиакомпания Accuweather.