СК опубликовал видео ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

08.09.2020, 12:08, Новости дня

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео о работе правоохранителей в блокадном Ленинграде.

Ролик опубликован на канале СКР на YouTube.

«Особое место в жизни блокадного города занимали те, кто поддерживал законность и порядок в Ленинграде. Это была не просто борьба с криминалом в экстремальных условиях – это была война с новыми видами преступлений, с неожиданными поступками и невероятными последствиями. Не было такого вопроса в блокадном городе, в решении которого не участвовала бы ленинградская милиция. Расследование самых тяжких преступлений, защита детей и подростков от преступности, от голода, наведение порядков в хлебных очередях, охрана первого блокадного урожая, выращенного на городских газонах, организация эвакуации населения, а после войны – восстановление разрушенных родственных связей и многое другое», – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что со всеми вызовами того времени органы правопорядка «справились с честью».

Напомним, 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. На данный момент в Санкт-Петербурге проживают почти 73 тыс. человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».