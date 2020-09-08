 

Ирина Горбачева отдыхает в Памуккале с Антоном Савлеповым

08.09.2020, 12:05, Разное

Еще в августе Ирина Горбачева спровоцировала слухи о романе с экс-солистом группы Quest Pistols, а ныне солистом проекта “Агонь” Антоном Савлеповым. Актриса тогда опубликовала совместный снимок с музыкантом – на нем они позировали, держась за руки, во время отдыха на Украине. Теперь пара отдыхает вместе в Турции, в городе Памуккале.

Вот тебе и Турция!

– подписала снимок Горбачева, снабдив его эмодзи в виде сердец. И она, и Антон с радостью позировали на фоне белоснежных травертиновых террас с термальными источниками, которыми славится Памуккале, а Ирина даже опубликовала совместное фото с Антоном, правда, не портрет, а тени. Но Савлепов при этом был не “засекречен”, а отмечен на снимке.

Ирина ГорбачеваАнтон СавлеповАнтон Савлепов и Ирина Горбачева

Ранее Антон Савлепов был женат на директоре группы “Агонь” Юлии. По сообщению ряда СМИ, несколько месяцев назад супруги развелись. Что касается Горбачевой, она 8 лет была в отношениях с актером Григорием Калининым, три из них – в официальном браке. Летом 2018 года пара распалась. За год до этого актриса в интервью HELLO! делилась, что за время их с Григорием отношений у них было много недосказанности, обид и претензий. Они даже расходились на некоторое время. Позднее в интервью журналисту Юрию Дудю Ирина призналась, что Калинин ей изменял.



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