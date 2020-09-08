Тысячи заражений, справки и частичная удалёнка — CGTN рассказал, как начался учебный год в вузах США

08.09.2020, 11:55, Новости дня

Несмотря на усиленные меры безопасности, вроде обязательных справок об отрицательном тесте на «ковид», с начала нового учебного года в вузах США было зафиксировано более 8 тыс. заражений коронавирусом, передаёт CGTN. Некоторые студенты и преподаватели ждут «неизбежной вспышки» и требуют перехода на удалёнку, а другие считают, что администрация университетов чересчур «перестраховывается».

Сегодня день заезда в общежитие Колорадского университета в Боулдере. 7500 первокурсников вместе с родителями переносят вещи в свои новые комнаты. Так для многих впервые начинается долгий этап жизни вдали от родного дома.

ВЕРОНА УИЛЬЯМС, первокурсница: Думаю, с заездом всё здорово организовали. Учитывая, какие сейчас условия. Это лучшее, что можно сделать.

Этот будет необычный год. Взять хотя бы первую поездку студентов на территорию университета. Им приходится стоять в очереди, чтобы предоставить администрации подтверждение того, что у них отрицательный тест на коронавирус. Тем, у кого соответствующей справки не оказалось, было сказано в обязательном порядке её получить.

МЭДИСОН КИШ, первокурсница: Мне кажется, они слишком уж перестраховываются. Мне это вообще не нравится. Думаю, всё и так будет нормально, а это всё — просто безумие какое-то.

Как объясняют представители администрации Колорадского университета, руководство очень серьёзно относится к угрозе коронавируса — и оно в течение нескольких месяцев работало над планом, как сделать так, чтобы осенний семестр был безопасным и продуктивным в одно и то же время.

СКОТТ ПРИББЛ, представитель Колорадского университета в Боулдере: Я даже приблизительно вам не смогу сказать, сколько часов мы потратили, сколько исследований провели, сколько работы проделали с нашими учёными, экспертами, специалистами по образовательному процессу и инфраструктуре, чтобы удостовериться, что мы сможем обеспечить безопасную среду для всех.

Половина занятий в вузе будет проводиться в формате онлайн, остальные, по крайней мере частично, — в очной форме. Но в аудитории будет допускаться меньше студентов, чем обычно, и сидеть они будут на большом расстоянии друг от друга.

СЭМ ПЭЙН, первокурсник: Я сразу подумал, что они всё круто организуют. Но изначально всё-таки были сомнения.

ХЕНДРИК СИБРЭНДИ, корреспондент CGTN: Немудрено представить, что этим летом во многих семьях очень активно обсуждался один вопрос: правильно ли вообще отправлять сюда студентов.

СТУДЕНТ: Немного страшно. Мы не знаем, чего ожидать.

На сегодня студенческие собрания в американских университетах и колледжах повлекли за собой более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Среди них 1 тысяча заболевших приходится на Алабамский университет. Из-за этого многие вузы приняли решение перевести ещё больше занятий в формат онлайн. По данным Колорадского университета, с начала учебного года на кампусе было зафиксировано 15 заражений.

АКТИВИСТКА: Что нам делать?

Некоторые сотрудники университета считают, что большая вспышка коронавируса неизбежна и что принятых мер по предотвращению заражений недостаточно.

АЛЕКС ВУЛФ-РУТ, преподаватель: Они отказались предоставить критерии, при достижении которых обучение бы полностью перевелось на удалённый режим.

МАКС ПЭРРИ, первокурсник: Думаю, в ближайшие три-четыре месяца всё это выльется во вспышку коронавируса.

И тем не менее как выпускник и теперь уже первокурсник 2020 года Макс Пэрри говорит, что хочет быть здесь.

МАКС ПЭРРИ: У нас особенное поколение получилось. Мы родились, когда в нашей стране произошли теракты 11 сентября, росли в эпоху всех больших мировых потрясений, которые случились после, и вот сейчас… Мы так много всего пережили, так что, мне кажется, быть среди поступивших в этом году — тоже нечто особенное.

Жизнь в общежитии Колорадского университета, где из соображений безопасности было уменьшено число свободных мест, тоже будет немного другой.

ДЕЛАЙЛА МИКОУ, первокурсница: Мне очень нравится общаться с людьми, тусоваться с друзьями, и я понимаю, что в этом году с этим будет туго.

Но она всё равно бесстрашно вступает в этот учебный год в университете, уникальный и сложный, — впрочем, как и везде.

Хендрик Сибрэнди, CGTN, Боулдер, Колорадо.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2020 года.