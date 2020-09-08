 

Ходовые испытания атомной подводной лодки «Казань» прошли в Белом море

08.09.2020, 11:53, Разное

Российские военные испытали в акватории Белого моря головную многоцелевую атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М «Ясень-М». С тех пор как было обнаружено, что субмарина не отвечает требованиям Министерства обороны РФ, ее ходовые испытания не проводились по причине выполнения доработки на «Севмаш».
Во время испытания АПЛ «Казань» совершила плавание под водой и в надводном положении. Кроме того, экипаж отработал элементы задач курса боевой подготовки, произвел замеры различных параметров субмарины. Завершив все поставленные задачи, подводная лодка вернулась в Северодвинск.

Стоит отметить, что в Белое море АПЛ «Казань» выходила при поддержке подводного крейсера «Дмитрий Донской» и судов обеспечения Беломорской военно-морской базы. Осенью ожидается, что подводная лодка пройдет государственные испытания. Если результаты окажутся положительными уже к концу 2020 года субмарина станет частью флота РФ.



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