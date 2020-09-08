Диабет 1 типа: не смертельно, хотя и не лечится

08.09.2020, 11:45, Разное



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Сахарный диабет 1 типа – это проблема с усвоением глюкозы – основного источника энергии. Глюкозу мы получаем из углеводов (круп, мучного и сладкого), но усвоиться она может только в сопровождении гормона инсулина. Инсулин появляется в специальных бета-клетках поджелудочной железы – небольшого органа позади желудка весом всего в 70 грамм. Когда бета-клетки по каким-то причинам дают сбой и перестают производить инсулин, становится слишком много глюкозы. Она “болтается” впустую и не может проникнуть в клетки. Так появляется сахарный диабет 1 типа.

Клетки поджелудочной могут быть слабыми от рождения. Виноваты гены, и это самая распространенная причина болезни. Она проявляется у деток, подростков и молодых людей после того, как 80% бета-клеток перестают работать как надо. СД 1 типа проявляется внезапно и очень быстро: в течение пары недель развивается инсулиновая недостаточность. Часто о диагнозе человек узнает в больнице, уже после того, как его вывели из кетоацидотической комы.

Можно всю жизнь прожить с генетической склонностью к СД1, но не стать диабетиком. Это как иметь телевизор, но не смотреть его, пока не нажал на кнопку включения. “Включают” болезнь особые факторы – диабетогены. Среди них – вирусы, например, краснухи или свинки. Кстати, чем не аргумент в пользу вакцинации? Еще один вид диабетогенов – химический – нитраты и пищевые цианиды. Они есть в любимых многими копченостях и миндальных орешках. Большие дозы витамина С тоже повреждают поджелудочную железу, а курение и алкоголь переводят включение СД1 в турборежим.

Предотвратить появление сахарного диабета первого типа, как правило, не в наших силах. Но отследить его первые проявления можно, если знать, на что обращать внимание. Ребенок может часто просить пить по ночам, много мочиться и худеть, несмотря на хороший аппетит. Если у юного человека появляется сильная жажда, которая заставляет слишком часто бегать в туалет, – это первый звонок, чтобы проверить уровень сахара.

Диагноз диабета ставится по анализам. Определяется глюкоза натощак в капиллярной и венозной крови и в моче. Врач смотрит гликированный гемоглобин, он показывает уровень сахара за последние несколько месяцев. При необходимости дополнительно делается тест с нагрузкой: больной выпивает полтора стакана очень сладкой воды, а уровень глюкозы оценивается через два часа. Он должен быть меньше 11,1 ммоль/л.

Диабет 1 типа не лечится, но отлично контролируется. “Диабет – болезнь, при которой врач дает гарантии, что ребенок сможет выжить, и жить, и прожить полноценную жизнь. Но при условии, что сначала родители, а потом и сам больной будут добросовестно и активно врачу помогать,” – говорит Валентина Александровна Петеркова, главный детский эндокринолог РФ, директор Института детской эндокринологии РАМН, профессор, доктор медицинских наук, председатель общественной организации “Российская диабетическая Ассоциация”.

Инсулин – непременное условие для полноценной жизни больного СД1. Если диабет второго типа на определенном этапе можно приостановить образом жизни, питанием и метформином, то “сломанные” бета-клетки пока чинить не научились. Зато за последние 30-40 лет мир сделал огромный прыжок в инсулинотерапии: от животных инсулинов до аналогов инсулина. С аналогами стало проще подобрать индивидуальную дозу лекарства и избежать скачков глюкозы.

Появились удобные помпы: они работают как поджелудочная железа, расположенная снаружи. Помпа “подкачивает” инсулин короткого и ультракороткого действия. Вид и доза гормона зависят от активности. Перед едой подается так называемый болюс – количество инсулина, необходимое для усвоения съеденных углеводов. Между приемами пищи вводится базальная доза, она необходима для равномерного поддержания энергии.

Есть и “пенфиллы” – ручки с короткой тонкой иголкой, которые могут ввести инсулин в нужном количестве. Они не такие страшные и сложные, как обычные шприцы, поэтому справиться с ними может и подросток. Обычные инсулины больным предоставляются бесплатно, но за помпу, пенфилл и полоски для контроля глюкозы придется отдать из собственного кармана.

Сложность диабета – в необходимости постоянно контролировать количество инсулина в зависимости от еды и физической нагрузки. Это трудно, но к этому привыкают. В отличие от многих заболеваний сахарный диабет первого типа не просто делает человека внимательным к себе, но оставляет шанс на долгую и плодотворную жизнь, “как у всех”.