Стали известны расходы россиян на благотворительность

08.09.2020, 11:43, Разное

Специалисты платежной системы “Мир” подсчитали средний размер суммы, которую россияне ежегодно направляют на благотворительность. Эксперты отметили, что число делающих пожертвования людей стремительно сокращается.

Выяснилось, что граждане России направляют на благотворительность от 100 до 1000 рублей в год. Чаще всего нуждающимся помогают жители крупных городов с населением от полумиллиона до миллиона человек в возрасте от 35 до 44 лет. При этом в 2020 году доля россиян, делающих пожертвования, сократилась с 47% до 43%, сообщает РИА “ФАН”.