 

Новый российский препарат помог снизить смертность от COVID-19 в пять раз

08.09.2020, 11:43, Разное

Новый российский препарат суфрактант-БЛ позволил в пять раз снизить смертность при тяжелой форме COVID-19 – с 80% до 14,3%. Об этом сообщили врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.

Лекарство представляет из себя поверхностно-активное вещество, выстилающее альвеолы легких и защищающее их. Его получают из легких крупного рогатого скота, в частности – быков. Поэтому в названии используется аббревиатура БЛ – “бычье легкое”. Препарат вводят посредством ингаляций дважды в сутки.

Заведующий лабораторией анестезиологии и реаниматологии петербургского НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин сообщил, что из 28 пациентов с тяжелой формой коронавируса, получавших препарат, 24 человека выздоровели, сообщает RT.



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