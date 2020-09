Мнение: Портрет Эндрю Паркера Боулза кисти Люсьена Фрейда

08.09.2020, 10:35, Разное

В 2015 году портрет бывшего мужа потенциальной английской королевы Камиллы, написанный одним из самых крутых современных живописцев, был продан на Christie's за 34 миллиона долларов.

Эксперты аукционного дома включают в число 12 самых главных портретов, проданных на Christie's за последний век.



(фрагмент)

Официально картина называется "Бригадир", по его последнему офицерскому чину, но всем понятно, кто изображен на картине, настолько похоже вышло.



Lucian Freud, The Brigadier, 2003-4. Oil on canvas. 88⅛ x 54½ in (223.8 x 138.4 cm).

Formerly in The Mezzacappa Collection. (USD 34,885,000, Christie's, New York, 10 November 2015, LOT31 B)

Описание с сайта Кристис:

"Портреты кисти Люсьена Фрейда никогда не предназначались для того, чтобы льстить и воспевать. Хладнокровное изучение — таким был его девиз. Почти всегда модели его портретов отводят взгляд: эти люди смотрят, но не осматриваются.

Вот один из прекрасных образцов этого— изображение отставного 60-летнего бригадира Эндрю Паркера Боулза, в полной парадной форме, было написано, когда Фрейду было далеко за восемьдесят. Генеральский китель изображенного подчеркнуто незастегнут, лицо опухшее, глаза опущенные, веки набрякшие. Он кажется потерявшимся в своих мыслях, как будто испытывающим неуверенность из-за приближения старости — периода, в который, как доказал Фрейд, можно быть столь же блестящим, как и прежде".

Фрагменты из другого, более многословного описания:

Один из самых впечатляющих и мощных портретов Люсьена Фрейда, «Бригадир» отражает уникальный подход художника к жанру портретной живописи. Эта картина с изображением британского бригадира, пропитанная традициями военных парадных портретов, превратилась в абсолютно современную картину благодаря легендарному вниманию Фрейда к деталям и четким мазкам кисти… Фрейд изображает форму Паркера Боулза с той же энергией, с которой он обычно пишет обнаженные тела… Внушительная фигура офицера, удобно расположившаяся в старом кожаном кресле, создает впечатление исчезнувшего величия. Одетый в парадную форму командира кавалерии, яркий Паркер Боулз резко контрастирует с темной и скудной обстановкой студии Люсьена Фрейда…

И все же это не традиционный портрет генерала-победителя или героя войны, что доказывает расстегнутая форма и явно намеченное брюшко, проступающее сквозь ткань. Это портрет, полный спокойного созерцания, отражение хорошо прожитой жизни, но также наполненный сожалениями и множеством «а что, если». Этот глубоко интимный портрет очень замкнутого человека демонстрирует необычайную способность Фрейда сочетать вневременное с современностью…

"Утро в мастерской", by David Dawson (2002), NPG



Фрейд познакомился с Эндрю Паркером Боулзом благодря их общей любви к лошадям. Фрейд любил всех животных, но особенно лошадей, и в будучи командиром конной кавалерии (Household Cavalry Mounted Regiment) Паркер Боулз иногда одалживал Фрейду коней, чтобы тот мог покататься по одному из великолепных лондонских парков. Паркер Боулз с нежностью вспоминал о способностях художника как искусного наездника: "Люсьен удивительно понимал животных, особенно собак и лошадей…. Он был бесстрашным и любил скачку. Это пугало меня, так как он отказывался надевать защитный головной убор".

Художник и модель на прогулке в Париже в 2003 году



Паркер Боулз отличается от большинств других натурщиков Фрейда, которые, если только это не близкие друзья или члены его собственной семьи, относились к числу маргиналов… Эндрю Паркер Боулз, однако, происходил из другого конца социального спектра и был диаметрально противоположен почти всеми мыслимыми способами…

Паркер Боулз в разные периоды жизни





В этом портрете Фрейд отказался от обычной привычки рисовать натурщиков обнаженными, вместо этого предпочитая изобразить модель в парадной форме. Однако то же внимание к деталям, которое Фрейд проявлял в нюансах человеческой кожи, очевидно и здесь… "Бригадир" был написан за 18 месяцев, в течение которых Паркер Боулз позировал для художника трижды в неделю. «Мы пили кофе с круассаном в Clarke's в 8 утра, – вспоминал Паркер Боулз, – а затем он писал по четыре часа. Он вскакивал, смотрел на тебя и снова кидался в работу. Он любил болтать и помнил множество стихов и песен из репертуара мюзик-холлов, но не мог болтать и писать одновременно, что довольно расстраивало"…

Фрейд был художником-стахановцем и часто работал над двумя или тремя картинами одновременно, в зависимости от возможностей его натурщиков. Он часто работал над одной картиной утром, потом шел на обед в один из своих любимых ресторанов, а затем возвращался в мастерскую во второй половине дня, чтобы подготовиться к следующему сеансу рисования вечером. "Бригадир" – одна из «дневных картин» Фрейда, от более мягких тонов многих его «ночных картин» (таких как "Сью Тилли" и "Ли Бауэри") эту работу отличает яркий дневной свет, проникающий через окно его студии, который подчеркивает стареющие черты лица Паркера Боулза.

"Фрейд за работой над "Бригадиром", фотография Дэвида Доусона (2003), NPG



Процесс позирования для картин Фрейда был для натурщиков делом долгим и сложным. Из-за продолжительности каждого сеанса Фрейд просил их принять позу, которая была визуально интересной и практичной – но одновременно такой, чтобы его натурщики могли ее сохранять в течение многих часов, которые они проводили вместе в студии. На этом полотне Паркер Боулз удобно расположился в кожаном кресле, скрестив ноги и подняв правую руку, словно пытаясь подчеркнуть особо важный момент, мысль. «Трудно сказать, как возникают позы на моих портретах, – признавался Фрейд. – Они просто возникают. Приходим к соглашению. Я обычно прошу их принять позу, основываясь на том, что я в них вижу, что показалось мне новым или странным. Обычно это совсем не то, что они сами от меня ждут. Я полагаю, можно сказать, что мы эксплуатируем друг друга… Вы не можете заставить человека стоять или сидеть именно так, как вы хотите или как вы думаете, что хотите. Они сделают это по-своему, пусть даже и незаметно. Они общаются со своим телом. Я ищу то, чего раньше не видел; разбираюсь, что он сделал с рукой или этой ногой, пытаясь определить, чем это отличается. Иногда на то, чтобы разглядеть это нечто, требуется очень много времени, но, несмотря на мою медлительность, я в конце концов увижу это».

На сеансе позирования, by David Dawson (2003), NPG



Картину сравнивают вот с этим портретом офицера кисти Тиссо, и говорят, что это хороший пример того, как жанр изменился в 21 веке.

James Tissot – Captain Frederick Gustavus Burnaby. 1870. NPG



В общем, безусловно очень крутая картина. Интересно, кто ее купил за такие деньжища.