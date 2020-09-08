 

У Колесниковой была четкая позиция: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно – белорусский оппозиционер Знак

08.09.2020, 11:25, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не планировала уезжать из Беларуси ни при каких обстоятельствах. Об этом в комментарии изданию TUT.BY заявил юрист и член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак.

“После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером – я, [Антон] Родненков, Колесникова и [Иван] Кравцов – обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как [Павлу] Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена”, – рассказал Знак.

Утром 7 сентяря белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью “Связь”. Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции – Антона Родненкова и Ивана Кравцова – террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

Сегодня утром В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова и другие члены координационного комитета оппозиции – Родненков и Кравцов – проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель ведомства Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе подтвердили прибытие в Украину двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

03.09 / Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации

06.09 / Глава МИД Украины заявил, что украинцы принесли цивилизацию в Россию

11.07 / СБ ООН не принял проект резолюции РФ по продлению помощи Сирии

25.06 / Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

27.08 / Ученые предлагают лечить старческое слабоумие с помощью электричества

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Тихановская – всего лишь символ перемен, люди выходят не в ее поддержку

25.08 / В Совбезе России указали источник большинства кибератак в мире

29.06 / В Петербурге завели дело из-за вульгарной рекламы кафе

14.07 / Berlingske – рыба для России или дружба с США — Фарерские острова оказались перед дилеммой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска