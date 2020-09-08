Супруги Бекхэм переболели COVID-19

08.09.2020, 11:25, Новости дня

Британский экс-футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм перенесли COVID-19. Об этом сообщило издание The Sun.

По сообщению инсайдеров, супруги Бекхэм заразились коронавирусом на вечеринке в Лос-Анджелесе в марте 2020 года, куда ездили по делам Дэвида Бехэма, учредившего в США футбольный клуб Inter Miami.

Приближенные к Бекхэм лица сообщили, что супруги отпраздновали 21-летие своего старшего сына Бруклина в компании гостей, после чего снова отправились в США, аа по возвращению в Британию, ощутили симптомы заболевания.

Сначала, согласно инсайдерам, COVID-19 проявился у Дэвида Бекхэма, позже – у его жены. Лечились супруги в своем загородном поместье в Котсуолде (графство Глостершир).

Перенесли болезнь, по сообщению источников, родственники и сотрудники Бекхэмов, в числе которых водители, телохранители и ассистенты, причем у некоторых болезнь протекала очень тяжело.

Как рассказали инсайдеры, семейство провело две недели на карантине.

К утру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 256 723 человека (+253 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Жертвами COVID-19 стали 891 308 человек (+9 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 251 538 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 300 727. Из них умерло 189 206, излечился – 2 333 551.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.